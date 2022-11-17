ميزة التصويت تصل تطبيق الواتساب رسمياً

أعلن الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن وصول ميزة التصويت لتطبيق التراسل الفوري الواتساب.

ميزة التصويت وصلت في الوتساب 📊 حلوه اذا بتاخذ رأي المجموعة سواءً أقارب او عمل في موضوع بدل الكتابة وحصر الآراء بشكل طويل pic.twitter.com/V99I3YLVJe — عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) November 16, 2022

وصول الميزة رسمياً

وقال السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن ميزة التصويت وصلت في الوتساب رسمياً”.

وتابع السبيعي، أن هذه الميزة تتيح لك أن تأخذ رأي المجموعة سواءً أقارب أو عمل في موضوع بدل الكتابة وحصر الآراء بشكل طويل.