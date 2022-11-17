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ميزة التصويت تصل تطبيق الواتساب رسمياً

2022-11-17 الساعة 12:31
ميزة التصويت تصل تطبيق الواتساب رسمياً
المواطن - الرياض

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أعلن الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن وصول ميزة التصويت لتطبيق التراسل الفوري الواتساب.

 

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وصول الميزة رسمياً

وقال السبيعي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن ميزة التصويت وصلت في الوتساب رسمياً”.

وتابع السبيعي، أن هذه الميزة تتيح لك أن تأخذ رأي المجموعة سواءً أقارب أو عمل في موضوع بدل الكتابة وحصر الآراء بشكل طويل.

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