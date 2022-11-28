ميزة عليك تفعيلها على جوالك أثناء السفر

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نصح الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي باتباع بعض الخطوات، أثناء السفر، حتى لا تنتهي باقة البيانات بسرعة، والعثور على الجوال إذا ما فقد.
وأرفق السبيعي فيديوهات بها شرح مبسط للنصائح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: حتى ما تنتهي عليك باقة البيانات بسرعة وأنت مسافر نصيحة اتبع الخطوات التالية.
وأضاف السبيعي قائلًا: ميزة ضروري تفعلها في السفر حتى تلقى جوالك لو ضاع لا سمح الله حتى إذا كان طافي وغير متصل بالإنترنت.
حتى ما تنتهي عليك باقة البيانات بسرعة وانت مسافر نصيحة اتبع الخطوات التالية #سفر #تقنية pic.twitter.com/kYJUtIpV6N
— عبدالله السبع (@7Alsabe) November 28, 2022