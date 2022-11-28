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ميسي: الخسارة ضد السعودية أبكت نجلي

2022-11-28 الساعة 9:41
ميسي: الخسارة ضد السعودية أبكت نجلي
المواطن - الرياض

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كشف قائد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل ميسي عن بكاء نجله بعد الخسارة ضد السعودية في الجولة الأولى في كأس العالم 2022.

ميسي يؤكد حزن نجله

وكان منتخب السعودية الأول لكرة القدم قد نجح في تحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

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جانب من مباراة الأرجنتين والسعودية

وتحدث ليونيل ميسي خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور”، قائلًا: “بعد المباراة، غادر نجلي ماتيو الملعب باكيًا.. تياجو حاول إجراء الحسابات حتى يشرح لماتيو، أن الفوز في الجولتين المقبلتين، يساعد الأرجنتين على التأهل”.

ونجح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في تعديل أوضاعه سريعًا، حيث تجاوز عقبة المكسيك بهدفين دون رد، لينعش آماله في التأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر.

الأرجنتين ضد المكسيك
مباراة الأرجنتين والمكسيك – المصدر @fifaworldcup_ar

الأرجنتين تواجه بولندا

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد 974، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

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