ميسي: الهزيمة من السعودية كانت قاسية وليس لدينا أي أعذار

عبّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب التانجو عن حزنه، بعد خسارة منتخب بلاده أمام منتخب السعودية اليوم في كأس العالم، مضيفًا أن الأخضر قدم أداءً أفضل من منتخب بلاده.

وكان الأخضر نجح في الفوز على الأرجنتين بنتيجة 2-1، حيث سجل لـ المنتخب السعودي كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، وسجل لـ الأرجنتين اللاعب ميسي.

تعليق ميسي

وعلق قائد الأرجنتين بعد الخسارة قائلًا : “ليس لدينا أي أعذار، المنتخب السعودي كان أفضل منّا وتناقلوا الكرة بشكل جيد، وقلنا مسبقًا إنهم يملكون لاعبين على أعلى مستوى”.

وواصل: “يجب علينا أن نكون أكثر اتحادًا في مباراة المكسيك المقبلة، والأمر لايزال في أيدينا ويعتمد علينا”.

الأخضر أول فريق عربي يهزم الأرجنتين

يذكر أن المنتخب السعودي أصبح أول منتخب عربي يفوز على الأرجنتين في بطولة كأس العالم، كما خسرت الأرجنتين مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد الخسارة من الكاميرون في افتتاح مبارياتها في كأس العالم نسخة 1990 في إيطاليا.

منتخب الأرجنتين، سيواجه منتخب المكسيك في الجولة الثانية مساء السبت المقبل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة من مونديال قطر.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC، إن المنتخب السعودي الجريء والرائع حقق واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم، حيث عاد في الشوط الثاني ليفاجئ الأرجنتين الفائزة باللقب مرتين في مباراة افتتاحية رائعة.