ميسي يتظاهر بالإصابة في الإمارات

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تظاهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإصابة خلال مشاركته في أول تدريب بمعسكر منتخب بلاده في أبوظبي، قبل مواجهة الإمارات وديا استعدادًا لخوض نهائيات مونديال “قطر 2022”.
¡NO MUCHACHOS, POR FAVOR, NO NOS ASUSTEN ASÍ! Messi, De Paul y una broma… ¿sobre una lesión?قد يهمّك أيضاً
Respiremos… pic.twitter.com/B1j8ktOX9B
— SportsCenter (@SC_ESPN) November 14, 2022
وأقامت الأرجنتين تدريبًا مفتوحًا في استاد آل نهيان بنادي الوحدة الذي عجت مدرجاته بالمتفرجين، وأشارت تقارير إلى حضور 11 ألف متفرج دخلوا ببطاقات مدفوعة الثمن إلى الملعب.
وخلال التدريب أمسك ميسي بعضلات فخذه الأيسر الخلفية فيما بدا أنه كان يتظاهر بتعرضه للإصابة، مما أثار ضحك زميله في المنتخب رودريغو دي بول الذي قام بدوره بتقليد حركة “البرغوث”.
وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، خاض 75 دقيقة من مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام أوكسير في المرحلة الـ15 من الدوري الفرنسي أمس الأحد بنتيجة 5-0، قبل أن يصل، الإثنين، إلى أبوظبي للالتحاق بمعسكر منتخب الأرجنتين.
ويتخلل معسكر الأرجنتين في أبوظبي، خوض مباراة ودية أمام الإمارات المضيفة بعد غد الأربعاء.
وتستهل الأرجنتين مبارياتها في مونديال قطر بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بولندا والمكسيك.