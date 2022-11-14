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خلال تدريبات منتخب الأرجنتين

ميسي يتظاهر بالإصابة في الإمارات

2022-11-14 الساعة 10:07
ميسي يتظاهر بالإصابة في الإمارات
المواطن - متابعة

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تظاهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإصابة خلال مشاركته في أول تدريب بمعسكر منتخب بلاده في أبوظبي، قبل مواجهة الإمارات وديا استعدادًا لخوض نهائيات مونديال “قطر 2022”.

تدريب مفتوح

وأقامت الأرجنتين تدريبًا مفتوحًا في استاد آل نهيان بنادي الوحدة الذي عجت مدرجاته بالمتفرجين، وأشارت تقارير إلى حضور 11 ألف متفرج دخلوا ببطاقات مدفوعة الثمن إلى الملعب.

وخلال التدريب أمسك ميسي بعضلات فخذه الأيسر الخلفية فيما بدا أنه كان يتظاهر بتعرضه للإصابة، مما أثار ضحك زميله في المنتخب رودريغو دي بول الذي قام بدوره بتقليد حركة “البرغوث”.

ميسي
ميسي

أفضل لاعبي العالم

وكان ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، خاض 75 دقيقة من مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام أوكسير في المرحلة الـ15 من الدوري الفرنسي أمس الأحد بنتيجة 5-0، قبل أن يصل، الإثنين، إلى أبوظبي للالتحاق بمعسكر منتخب الأرجنتين.

ويتخلل معسكر الأرجنتين في أبوظبي، خوض مباراة ودية أمام الإمارات المضيفة بعد غد الأربعاء.

وتستهل الأرجنتين مبارياتها في مونديال قطر بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا بولندا والمكسيك.

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