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بعد مباراة المنتخبين في كأس العالم بقطر

ميسي يتلقى تهديدًا بعدما مسح الأرض بقميص المكسيك

2022-11-28 الساعة 2:54
ميسي يتلقى تهديدًا بعدما مسح الأرض بقميص المكسيك
المواطن - محمد سمعه

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وجه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز رسالة تهديد إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له وهو يركل قميص منتخب المكسيك بقدميه بعد مباراة المنتخبين في كأس العالم في قطر.

رسالة تهديد إلى ميسي 

وقال ألفاريز عبر حسابه في “تويتر” : ” ميسي يركل قميص منتخب بلادي بقدميه ويمسح به الأرض، عليه الاختباء، عليه أن يدعو الله ألا أجده !”.

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وكان المنتخب الأرجنتيني حقق فوزًا مثيرًا على منتخب المكسيك أول أمس السبت بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما ميسي وإينزو فيرنانديز، لتتجدد آمال الأرجنتين بالمنافسة على التأهل لدور الـ16 من المونديال القطري.

وظهر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مقطع الفيديو وهو يركل قميص منتخب المكسيك بقدميه في غرفة خلع الملابس، بعد فوز الأرجنتين بثنائية حيث كان يحتفل وقتها مع زملائه في منتخب التانجو.

مدرب المكسيك يُغضب جماهير المنتخب

وفي سياق آخر، أثار المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لـ منتخب المكسيك، الجدل وذلك بعد أن ظهر في صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو يضحك مع مواطنه ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بعد مباراة الفريقين في نهائيات كأس العالم.

وأصبح المنتخب المكسيكي مهددًا بتوديع نهائيات مونديال قطر بعد أن تحصل على نقطة واحدة من أصل 6 في أول جولتين بدور المجموعات، حيث تعادل مع المنتخب البولندي ثم خسر من المنتخب الأرجنتيني.

وتحدثت صحيفة informador المكسيكية عن الصورة المتداولة لـ تاتا مارتينو وهو يضحك مع مدرب الأرجنتين دون الاهتمام بخسارة منتخب ” الألوان الثلاثة” حيث أشارت الصحيفة إلى احتمالية إقالته قبل مواجهة المنتخب السعودي مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ومن أجل تخفيف موجات غضب الجماهير المكسيكية بسبب تصرف تاتا مارتينو.

 

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