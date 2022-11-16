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مزاد إلكتروني للقمصان

ميسي يعلن مفاجأة بمونديال 2022

2022-11-16 الساعة 12:23
ميسي يعلن مفاجأة بمونديال 2022
المواطن - متابعة

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أعلن ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين التانجو، مفاجأة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا

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قمصان التانجو

وتعرض خلال مزاد بعض القمصان التي سيرتديها ميسي وزملاؤه بمنتخب الأرجنتين خلال مونديال قطر 2022، عبر تطبيق للهاتف المحمول، بعد توقيع اتفاقية بين إحدى الشركات مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وقال ميسي، في بيان نشره على حاسبه بشبكة “انستجرام”، أمس الثلاثاء: “خلال كأس العالم، يمكنك تقديم عرض للاحتفاظ بالقمصان التي سأرتديها أنا وزملائي في الفريق خلال الشوط الأول من كل مباراة.. احصل عليها حصريا على تطبيق AC Momento و Momento Market”.

ديبالا
ديبالا
ميسي
ميسي

ميسي وديبالا

وتكون قمصان ميسي وأنخيل دي ماريا وباولو ديبالا، من بين آخرين، متاحة على موقع المزاد “منذ لحظة انطلاق” كل مباراة.. إذ يحصل الفائزون في المزادات على شهادة رقمية تثبت أن هذا هو القميص الذي ارتداه اللاعب أثناء المباراة.

ووصف المؤسس والمدير التنفيذي لـ AC Momento، جون برينان، الأرجنتين بأنها “واحدة من أفضل الفرق في العالم”، مؤكدًا أنها بلا شك هي “أحد المنتخبات المرشحة للقب في مونديال قطر”.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثالثة في مونديال 2022 بقطر، الذي ينطلق الأحد المقبل، إلى جانب المكسيك وبولندا، والسعودية

وتنطلق ضربة البداية أمام الأخضر يوم 22 من هذا الشهر، وبعدها بـ 4 أيام بمواجهة لاتينية أمام “التري”، ثم سيكون ختام الدور آخر أيام هذا الشهر أمام رفاق بولندا.

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