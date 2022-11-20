ميسي ينعش مران الأرجنتين قبل مواجهة الأخضر

شارك النجم ليونيل ميسي في تدريبات منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة السعودية في كأس العالم 2022.

عودة ليونيل ميسي

وأشارت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، إلى أن ليونيل ميسي عاد للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية، بعد غيابه خلال اليومين الماضيين.

وكان ميسي قد غاب عن التدريبات الجماعية يوم الجمعة، ولكن أكدت تقارير أنه لم يُشارك بناء على تعليمات المدير الفني ليونيل سكالوني، وذلك نظرًا لمشاركته في ودية الإمارات، قبل أن يغيب عن مران الأمس، ما أثار قلق الجماهير.

وخاض منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم حصة تدريبية مساء اليوم، حيث يعمل سكالوني على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل مواجهة الأخضر بالمونديال.

مباراة السعودية والأرجنتين

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية والأرجنتين، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

ويقع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات السعودية، بولندا والمكسيك، وتأمل كتيبة التانغو في الظهور بشكل مميز والتأهل؛ للمنافسة على اللقب.