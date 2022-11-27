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بعد مباراة الأرجنتين ضد المكسيك

ميسي ينفي الإصابة : شائعات لا أعلم مصدرها

2022-11-27 الساعة 7:15
ميسي ينفي الإصابة : شائعات لا أعلم مصدرها
المواطن - محمد سمعه

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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي حقيقة تعرضه لإصابة في الكاحل، وذلك بعد مباراة الأرجنتين ضد المكسيك أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وكشفت تقارير أن ميسي يُعاني من إصابة في الكاحل بعد مباراة المكسيك ليخرج اللاعب في تصريحات صحفية قائلًا: ” هذه شائعات لا أعلم من قالها”.

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8 أهداف لـ ميسي في المونديال

ونجح ميسي في الوصول لهدفه الثامن خلال مشاركاته في 5 نسخ بكأس العالم، بعد أن سجل الهدف الأول لـ الأرجنتين في شباك المكسيك.

وفي سياق آخر، قال الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز إنه تواصل مع طبيب نفسي بعد الحاجة له، من أجل تجاوز خسارة بلاده من المنتخب السعودي في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات في كأس العالم.

وتحدث إيميليانو مارتينيز بعد الفوز على المكسيك قائلًا: ” شعرت بالحاجة إلى طبيب نفسي لتجاوز الهزيمة في المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي، بالطبع هناك 45 مليون أرجنتيني دعموني، ولكن وجود الطبيب النفسي كان مهمًا”.

وأضاف مارتينيز: ” كان من المهم الفوز على المنتخب المكسيكي لأن ذلك رفع عنّا الكثير من الضغوطات، ولابد من أن نحقق التوقعات ونحاول المنافسة على اللقب”.

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيواجه منتخب بولندا مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في تمام الـ10 مساءً بتوقيت المملكة.

الأرجنتين ضد المكسيك

وفي مباراة الأرجنتين ضد المكسيك، بدأ الشوط الأول بأداء باهت من قبل المنتخبين، وسط محاولات هجومية قليلة.

ولم يفلح المنتخب الأرجنتيني في إحراز الهدف الأول رغم اختراقات أنخل دي ماريا ولاعب الوسط رودريجو دي بول.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح ليونيل ميسي في إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ65 من تصويبة قوية على يمين الحارس المكسيكي أوتشوا.

وواصل منتخب التانجو ضغطه، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب إينزو فيرنانديز في الدقيقة الـ88.

وأصبح رصيد منتخب التانجو بعد نهاية مباراة الأرجنتين ضد المكسيك 3 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد منتخب المكسيك عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

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