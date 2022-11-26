Icon

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم

ميسي يُنعش آمال الأرجنتين بهدف في المكسيك

2022-11-26 الساعة 11:31
ميسي يُنعش آمال الأرجنتين بهدف في المكسيك
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من فرص فوز منتخب بلاده أمام المكسيك بإحرازه هدف المباراة الأول في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة، وذلك خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

هدف بوقته

وسدد ميسي كرة قوية على يمين الحارس أوتشوا حارس المكسيك لتعلن عن تقدم منتخب التانجو بهدف أول.

ولم يفز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم منذ عام 1986 في المكسيك، كما وصل لنهائي المونديال مرتين عامي 1990 و 2014 ولكنه خسر اللقب مرتين أمام نفس المنافس وهو المنتخب الألماني.

ويحتل منتخب التانجو المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد صفر من النقاط، أما منتخب المكسيك فيتواجد في المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا
السعودية اليوم

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا

السعودية اليوم
مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي
صحة وطب‎

مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي

صحة وطب‎
لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير
الرياضة

لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة
قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...
أخبار رئيسية

قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...

أخبار رئيسية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها
السوق

بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها

السوق
مرض خطير يضرب ألمانيا
حصاد اليوم

مرض خطير يضرب ألمانيا

حصاد اليوم