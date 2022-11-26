ميسي يُنعش آمال الأرجنتين بهدف في المكسيك

عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من فرص فوز منتخب بلاده أمام المكسيك بإحرازه هدف المباراة الأول في الدقيقة الـ65 من عمر المباراة، وذلك خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر.

هدف بوقته

وسدد ميسي كرة قوية على يمين الحارس أوتشوا حارس المكسيك لتعلن عن تقدم منتخب التانجو بهدف أول.

ولم يفز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم منذ عام 1986 في المكسيك، كما وصل لنهائي المونديال مرتين عامي 1990 و 2014 ولكنه خسر اللقب مرتين أمام نفس المنافس وهو المنتخب الألماني.

ويحتل منتخب التانجو المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد صفر من النقاط، أما منتخب المكسيك فيتواجد في المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة.