ميلان لدور الـ16 بدوري الأبطال برباعية

حجز فريق أيه سي ميلان الإيطالي مقعده في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه الكبير على ريد بول سالزبورج النمساوي برباعية نظيفة، مساء الأربعاء.

تفاصيل المباراة

بدأ التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو عن طريق النجم الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 14، وأضاف راضي كرونيتش ثاني الأهداف في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وأكمل جيرو ثلاثية فريقه بهدفٍ رائع توج به مجهوداً فنياً راقياً من زميله رافاييل لياو في الدقيقة 57، قبل أن يكمل جونيور ميسياس رباعية فريقه بهدفٍ رائع في الدقيقة 90+1.