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وفقًا لتقرير الاقتصاد اليمني

ميليشيا الحوثي تغرق اليمن بالأدوية المغشوشة

2022-11-18 الساعة 12:54
ميليشيا الحوثي تغرق اليمن بالأدوية المغشوشة
المواطن - متابعة

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استمرارًا لانتهاكاتها المستمرة، قامت ميليشيا الحوثي الإرهابية بإغراق السوق اليمني بالأدوية المغشوشة؛ ما دفع العديد من الأطباء للتخلي عن مزاولة مهنتهم.

أدوية مغشوشة

وفي هذا السياق، كشف تقرير الاقتصاد اليمني 2021، شهادات موثقة من الأطباء وجراحين وصيادلة تؤكد متاجرة ميليشيا الحوثي بالأدوية المغشوشة والمزورة.

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وبحسب التقرير، قال 3 من 10 جراحين: إنهم توقفوا عن مزاولة أعمالهم، مخافة ما قد يتعرض له المريض من مضاعفات نتيجة لهذه الأدوية المغشوشة التي تتاجر بها الميليشيا.

كارثة صحية

وأضاف التقرير أن الميليشيات الحوثية قامت بإزاحة الأدوية الموثوقة المصدر، وإحلال واردات الأدوية والعلاج الإشعاعي والتحليل المخبري المغشوشة، وهو ما يعد كارثة تهدد حياة ملايين اليمنيين.

وأوضح التقرير أن نتائج البحث، التي أجريت مع عدد من الجراحين والصيادلة، أظهرت أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية منحت الشركات الوليدة تراخيص باستيراد أدوية من شركات غير مسجلة لدى الهيئة، أي غير معترف بها.

أدوية مسرطنة

وبحسب التقرير تقوم شركات الحوثي الجديدة باستيراد منتجات مغشوشة بدلًا من الأصناف المتعارف عليها، فيما كشف الصيادلة أن هناك عددًا من الأدوية تحتوي على مادة مسرطنة.

أسماء متورطة

واستعرض التقرير أبرز الأسماء الحوثية التي تنشط بالاستثمار في القطاع الطبي والشركات التابعة للقيادين الحوثيين طه المتوكل وصالح الشاعر.

وأوضح التقرير أن طه المتوكل القيادي الحوثي، والذي يشغل منصب وزير الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًّا، يستثمر في المجال الطبي والدوائي عبر مشاريع تابعة له في صنعاء كمستشفى اليمن السعيد، ومستشفى يوني ماكس الدولي، وشركة يوني ماكس لاستيراد الأدوية، وشركة يوني ماكس للتجارة العامة.

بينما يتولى القيادي المعروف بجماعة الحوثي صالح مسفر الشاعر، إدارة العديد من شركات الاستيراد العاملة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ومنها شركة الشاعر للاستيراد، وشركة الشاعر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، ومؤسسة الشاعر التجارية.

كما يتولى شقيقه عبدالله مسفر إدارة مؤسسة عبدالله الشاعر للأدوية والمستلزمات الطبية، ومؤسسة عبدالله مسفر للاستيراد.

ووفقًا للتقرير، تضم مجموعة صالح الشاعر التجارية، شركات عديدة تعمل في أنشطة الاستيراد بشكل عام، من بينها أيضًا شركة الشاعر موتورز للاستيراد، وشركة صالح الشاعر للاستيراد وغيرها.

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