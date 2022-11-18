ميليشيا الحوثي تطلق صاروخًا مضادًا للسفن ويسقط بالحديدة

أعلن الجيش اليمني، الخميس، عن إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية تجربة صاروخ مضاد للسفن من صنعاء وسقط غرب الحديدة.

وأوضح الجيش اليمني بأن تجربة إطلاق الصاروخ أجريت بمساعدة الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا وجود أدلة دامغة على تورط الحرس بإطلاق الصاروخ من صنعاء، بحسب “الإخبارية”.

وطالب الجيش اليمني المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حماية الممرات الدولية وضمان الملاحة.

تصنيفها إرهابية

تأتي هجمات ميليشيا الحوثي بعد يومين من رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك حول قرار تصنيف الحوثي منظمة إرهابية، والذي يسهم بدوره في تفكيك بنيتها وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه الميليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال إقرار مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي عقده الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي “جماعة إرهابية”.