مينامينو يقود الساموراي بمونديال 2022

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أعلن المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المشاركين في منافسات كأس العالم في قطر 2022، بقيادة المدرب هاجيمي موريياسو.
وشهدت قائمة الساموراي الياباني في كأس العالم، تواجد اللاعب تاكومي ميناميو، صانع ألعاب موناكو الفرنسي، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق.
حراسة المرمى: شويتسي جواندا، إيجي كاواشيما ودانيال شميدت
خط الدفاع: كو إيتاكورا، يوتو ناجاتومو، هيروكي إيتو، هيروكي ساكاي، شوجو تاينجوتشي، تاكيهيرو توماياسو، ميكي ياماني ومايا يوشيدا
لاعبو الوسط: ريتسو دان، واتارو إندو، دايتشي كامادا، جونيا إيتو، تاكيفوسا كوبو، تاناكا، تاكومي ميناميو، كاورو ميتوما، هيديماسا موريتا، شيباساكي ويوكي سوما
خط الهجوم: تاكوما أسانو، أياسي أويدا، شوتو ماتشينو ودايزن مايدا.
يعد المنتخب الياباني أول من وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض أول مباراة له في المجموعة الخامسة، ضد الماكينات الألمانية.
وأوقعت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، منتخب اليابان في المجموعة الخامسة بكأس العالم، إلى جانب منتخبات ألمانيا، إسبانيا وكوستاريكا.