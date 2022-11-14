نافورة بوليفارد الراقصة تبهر زوار موسم الرياض

أشارت فعاليات موسم الرياض، إلى انبهار الزوار وخاصة من دول الخليج بنافورة بوليفارد رياض سيتي الراقصة.

ونشر الحساب الرسمي لفعاليات موسم الرياض على موقع “تويتر”، فيديو خلال تجول الزوار من داخل المملكة وخارجها لمشاهدة النافورة وتصويرها، وسط أجواء حماسية للزوار للنافورة المضاءة بألوان زاهية في المساء.

ودعت الفعاليات الجمهور من مختلف العالم لزيارتها من خلال حجز التذاكر هنا.

نافورة بوليفارد

جذبت نافورة “بوليفارد رياض سيتي”، في موسم الرياض 2021، اهتمام الزوار وحازت على إعجابهم، وهم يلتفون حولها وأنظارهم مُعلقة بها، وهي تضيء على رأس الساعة بألوان جميلة، وبشكل مختلف وأكبر عما كانت عليه في الموسم الأول.

وتُعتبر منطقة “بوليفارد رياض سيتي” أهم وجهة ترفيهية عالية المستوى وأكبر مناطق موسم الرياض، وشهد افتتاحها إقبالاً كبيراً من الزوار، وقد استقبلت المنطقة زوارها بأجواء مبهجة ولوحات فنية، هذا إلى جانب وجود النافورة الراقصة والأجواء الموسيقية الهادئة.