نتائج العنابي بآخر 5 مباريات رسمية قبل المونديال

نشر الإعلامي الرياضي القطري والمذيع بقناة الكاس، خالد جاسم، إحصائيات، منتخب بلاده (العنابي) في آخر 5 مواجهات خاضتها قطر قبل انطلاق كأس العالم 2022، مساء اليوم الأحد، بين قطر البلد المستضيف والإكوادور ضمن مباريات المجموعة الأولى بالمونديال العالمي.

وكتب المذيع بقناة الكاس القطرية، خالد جاسم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد: منتخبنا الوطني نجح في الفوز في آخر 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.. هل يواصل العنابي التألق في مباراة اليوم؟

نسخة استثنائية

وتتعلق أنظار العالم اليوم الأحد 20 نوفمبر، إلى استاد البيت الذي سيشهد افتتاح أول مونديال في بلد عربي، وسط ترقب كبير لنسخة قطر 2022، التي يتوقع أن تكون استثنائية.

تتزين شوارع قطر بأعلام 32 دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم هذه المنتخبات، بينما يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مناطق المشجعين التي ستشهد الكثير من الفعاليات على مدار البطولة.

العرب حاضرون

منذ الوصول إلى الدوحة، تبدو الصبغة العربية واضحة على هذه النسخة من المونديال، بدءًا باستاد البيت الذي سيستضيف حفل الافتتاح أولًا ثم المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور؛ فتصميم هذا الملعب مستوحى من الخيمة التي كان يسكنها أهل البادية، وترتبط بكرم الضيافة.

وتتوافد الجماهير العربية على قطر تباعا، وتحتشد في مناطق متفرقة بالبلاد، لتبدأ أجواء المونديال مبكرا عن الموعد المنتظر، مع انطلاق احتفالاتهم بهذه البطولة التي يرون أنها أخيرا وضعت الجماهير العربية للساحرة المستديرة في دائرة الضوء، إذ تقام على أرض عربية للمرة الأولى بعد عقود من النسخة الأولى.