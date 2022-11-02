نتنياهو يقترب من تشكيل الحكومة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تحالف أحزاب اليمين بزعامة رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو حصد 62 مقعدًا في انتخابات الكنيست وبذلك يقترب من تشكيل الحكومة.

استطلاعات رأي

ووفقًا لاستطلاعات رأي أجرتها ثلاث شبكات إعلام إسرائيلية كبرى، فاز حزب الليكود اليميني وحلفاؤه بعدد كافٍ من المقاعد للحصول على الأغلبية في البرلمان المؤلف من 120 عضوًا، لكن تغييرات طفيفة قد تبدّل المشهد.

الأحزاب العربية تخسر

في الوقت نفسه، خسرت الأحزاب العربية مقعدين في الكنيست مقارنه بالانتخابات السابقة.

وبحسب الإعلام العبري، فإن قائمة الجبهة والعربية للتغير حصلت على 4 مقاعد، في المقابل أحرزت القائمة العربية الموحدة 4 مقاعد بينما لم يتجاوز التجمع نسبة الحسم.