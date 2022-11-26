Icon

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
الحالة مستقرة وتقييم الأطباء خلال ساعات

نجل أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية: تتغذى على المحاليل

2022-11-26 الساعة 11:43
نجل أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية: تتغذى على المحاليل
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشف عمر نجل الفنانة المصرية أنغام عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية ودخولها المستشفى.

حالة مستقرة

وقال عمر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة «ON» المصري، إن حالتها مستقرة ولكن لم تتعاف بشكل كامل لكن هناك تقدم وتحسن في وضعها.

قد يهمّك أيضاً
Img

مدني مكة يسجل حالتي وفاة جراء الحالة الماطرة

Img

أبرز لقطات المونديال في عيون الصحافة العالمية

وأضاف أن حركتها لا تزال خفيفة جدًا، ولا تتناول الطعام وتعتمد على التغذية عبر المحاليل وخلال ساعات سيتم تقييم الحالة، لافتًا إلى أنه في حال تحسنها فسوف تبدأ تناول الطعام والمياه بداية من الغد.

تفاصيل وعكة أنغام

وأوضح أن والدته كانت قد خضعت لعملية جراحة وخرجت من المستشفى بعدها، لكن شعرت عقب ذلك بألم أثناء التصوير في برنامجها “أنغام” مع الفنان مصطفى قمر، لتضطر للعودة للمستشفى مجددًا.

وأكد أن والدته صبورة وتتحمل الألم بطبعها حتى آخر لحظة، حيث أصرت على استكمال التصوير رغم تعبها.

طلب شخصي

وأشار: “أكيد زعلانة لتعطل حفلاتها وتصويرها لكن صحتها أهم”، مستطردًا: “أي حد عاوز يتطمن على ماما يكون ذلك من خلالي أو الأطباء المعالجين بناء على طلبها الشخصي مني اليوم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا
السعودية اليوم

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا

السعودية اليوم
مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي
صحة وطب‎

مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي

صحة وطب‎
لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير
الرياضة

لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة
قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...
أخبار رئيسية

قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...

أخبار رئيسية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها
السوق

بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها

السوق
مرض خطير يضرب ألمانيا
حصاد اليوم

مرض خطير يضرب ألمانيا

حصاد اليوم