نجل أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية: تتغذى على المحاليل

كشف عمر نجل الفنانة المصرية أنغام عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية ودخولها المستشفى.

حالة مستقرة

وقال عمر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة «ON» المصري، إن حالتها مستقرة ولكن لم تتعاف بشكل كامل لكن هناك تقدم وتحسن في وضعها.

وأضاف أن حركتها لا تزال خفيفة جدًا، ولا تتناول الطعام وتعتمد على التغذية عبر المحاليل وخلال ساعات سيتم تقييم الحالة، لافتًا إلى أنه في حال تحسنها فسوف تبدأ تناول الطعام والمياه بداية من الغد.

تفاصيل وعكة أنغام

وأوضح أن والدته كانت قد خضعت لعملية جراحة وخرجت من المستشفى بعدها، لكن شعرت عقب ذلك بألم أثناء التصوير في برنامجها “أنغام” مع الفنان مصطفى قمر، لتضطر للعودة للمستشفى مجددًا.

وأكد أن والدته صبورة وتتحمل الألم بطبعها حتى آخر لحظة، حيث أصرت على استكمال التصوير رغم تعبها.

طلب شخصي

وأشار: “أكيد زعلانة لتعطل حفلاتها وتصويرها لكن صحتها أهم”، مستطردًا: “أي حد عاوز يتطمن على ماما يكون ذلك من خلالي أو الأطباء المعالجين بناء على طلبها الشخصي مني اليوم”.