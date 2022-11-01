نجما الأهلي والزمالك ضد التعصب الرياضي

حرص إمام عاشور، نجم خط وسط فريق الزمالك، أمس الاثنين، على زيارة زميله بالمنتخب المصري الأول لكرة القدم ومدافع الأهلي محمد عبدالمنعم الذي أجرى جراحة بالأنف أمس.

صورة حلوة اوي 👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/5P5xZXnaWr — Amir Hesham – امير هشام (@AmirHesham) October 31, 2022

لا للتعصب

ونشر أمير هشام مقدم البرامج بقناة النادي الأهلي صورة لزيارة إمام عاشور إلى محمد عبدالمنعم وتمنياته له بالسلامة وسرعة الشفاء بعد عملية جراحية في الأنف، أجريت له أمس.

وعلق أمير هشام على الصورة: “صورة حلوة أوي”.

الزيارة التي قام بها لاعب خط وسط الزمالك الواعد إمام عاشور للمدافع الأهلاوي محمد عبدالمنعم تمثل رسالة قوية لكل جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضد التعصب الجماهيري رغم التنافس على البطولات بين أكبر ناديين في مصر.

السوبر المصري

خسر الزمالك لقب السوبر المصري يوم الجمعة الماضي، بعدما خسر من الأهلي بنتيجة 2/ صفر على ملعب هزاع بن زايد بالعين في الإمارات.