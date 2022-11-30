نجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني يغادر المستشفى

أعلن حساب المنتخب السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، أن نجم المنتخب الأول لكرة القدم ياسر الشهراني، غادر المستشفى اليوم بعد التأكد من استقرار حالته وبمتابعة من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

متابعة طبية

وأضاف حساب المنتخب السعودي عبر تويتر، اليوم الأربعاء: تقرر خروج ياسر الشهراني إلى المنزل وسيبقى تحت المتابعة الطبية اليومية.. دعواتنا لياسر الشهراني بالسلامة والشفاء العاجل.

جراحة ناجحة

أعلن المنتخب السعودي في وقت سابق عن إجراء ياسر الشهراني جراحة ناجحة في عظام الوجه بعد استقرار حالته الصحية ووفقًا للخطة الطبية المقررة.

وأُجريت الجراحة له في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

شكر كبير

وكان غرم العمري وكيل أعمال اللاعب ياسر الشهراني قال إن موكله سيغيب عن المباريات لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر.

وطمأن الشهراني، الجماهير، على حالته الصحية، موجهًا شكره للقيادة السعودية على حسن الرعاية والاهتمام.

وقال الشهراني في مقطع فيديو عبر سناب وزارة الحرس الوطني من داخل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية: أحب أطمئنكم أنا بخير وصحة وعافية.

ووجه الشهراني شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهم وحرصهم على سلامته، كما وجه شكره لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

وختم الشهراني حديثه بالشكر إلى الكادر الطبي والشعب السعودي على وقفتهم معه ودعمهم، متمنيًا تحقيق مزيد من الإنجازات للمملكة قيادة وشعبًا.