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بعد إصابته أمام وست هام

نجم ليستر سيتي: أنا بخير

2022-11-12 الساعة 10:23
نجم ليستر سيتي: أنا بخير
المواطن - الرياض

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أكد الإنجليزي جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي على أنه بخير، وذلك بعد تعرضه لإصابة في مباراة وست هام يونايتد في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض ماديسون لإصابة قوية أمام وست هام حيث خرج من المباراة بسببها، مما تسبب في قلق لجماهير المنتخب الإنجليزي حيث سيشارك اللاعب مع منتخب الأسود الثلاثة في نهائيات كأس العالم في قطر.

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ماديسون يُطمئن الجماهير

وأكد ماديسون نجم ليستر سيتي بعد الفوز على وست هام، أنه بخير وأن الإصابة لم تؤثر عليه في رحلته من أجل الانضمام إلى المنتخب الإنجليزي في كأس العالم 2022.

ماديسون

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية بنهائيات مونديال قطر مع منتخبات ” إيران وويلز وأمريكا”.

وسيقابل المنتخب الإنجليزي، منتخب إيران يوم 21 نوفمبر في المباراة الأولى لمنتخب الأسود الثلاثة في كأس العالم.

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