نجم منتخب ألمانيا: لن أنضم إلى ليفربول

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أكد الألماني إيلكاي جوندوجان نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب ألمانيا أنه لن يفكر في الانتقال لفريق ليفربول الإنجليزي، في حال قرر مغادرة مان سيتي.
وقال جوندوجان في حوار مع مجلة Kicker الألمانية: “صيف 2023 لايزال بعيدًا للغاية، حتى الآن أشعر أنني مرتاح في السيتي ولكن لم أحسم بعد مصيري مع الفريق”.
وأضاف جوندوجان: ” لا أفكر في الانتقال إلى ليفربول، وهذا لن يحدث مطلقًا”.
ويلعب جوندوجان في صفوف مانشستر سيتي منذ عام 2016 قادمًا من صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني.
وحقق جوندوجان صاحب الأصول التركية مع نادي بوروسيا دورتموند 3 ألقاب وهم ” الدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني”.
بينما فاز جوندوجان صاحب الـ32 عامًا مع مانشستر سيتي ” بـ 10 ألقاب بواقع 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي و 3 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ولقبين في كأس الدرع الخيرية.