نجوم الأخضر: لعبنا واستمتعنا والمستحيل ليس سعوديًا

أعرب نجوم الأخضر عن سعادتهم بالفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم ضمن منافسات نهائيات كأس العالم 2022.

فوز تاريخي

ولعب منتخب السعودية ضد الأرجنتين اليوم على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في مونديال قطر 2022، وتقدم التانغو عن طريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء عند الدقيقة 10.

وانتفض لاعبو الأخضر خلال أحداث الشوط الثاني، ونجح صالح الشهري في تسجيل التعادل عند الدقيقة 48، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثاني عند الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بتحقيق المنتخب السعودي لفوز تاريخي.

نجوم الأخضر يحتفلون

وتفاعل نجوم الأخضر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفوز التاريخي للمنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم، وأكدوا أن دعم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان كان سر الانتصار.

وقال حارس مرمى الأخضر، محمد العويس: “الحمد لله.. الوطن الغالي وقيادته الرشيدة والشعب السعودي العظيم يستحقون هذه البداية المشرفة في هذا المحفل العالمي.. مبروك، والمستحيل ليس سعوديًا”.

وكتب سالم الدوسري: “كلمة سموكم الكريم كانت أكبر حافز لنا.. حفظكم الله ورعاكم سيدي ولي العهد ورائد نهضتنا وملهمنا”، وقال صالح الشهري “الحمدلله على واسع فضله، أهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، نسأل الله التوفيق في القادم”.

وعلق سلمان الفرج على فوز الأخضر، قائلًا: “مبروك للجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب السعودي.. مبروك لإخواني اللاعبين النتيجة والأداء التاريخي اليوم.. مبروك للشعب السعودي ولجماهيرنا التي ساندتنا”.

وتابع: “نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد هذا الفوز التاريخي الذي لولا الله ثم الدعم والرعاية الكريمة الكاملة للرياضة والرياضيين لما تحقق.. ألف مبروك الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ورئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وفي السياق ذاته، قال عبد الإله المالكي: “قلنا لهم الميدان يا حميدان، وكنا قد التحدي!.. ألف مبروك الفوز للشعب السعودي كافة، شكرًا لأفضل جمهور في العالم على المؤازرة.. القادم أفضل بمشيئة الله”.

وواصل علي الحسن تعليقه على فوز الأخضر قائلًا: “الحمد لله على توفيقه.. مبروك لقيادتنا الرشيدة وللقيادة الرياضية وللشعب السعودي على الفوز التاريخي اليوم.. مبروك إخواني اللاعبين على الأداء البطولي”.

وتابع علي البليهي: “اللهم لك الحمد والشكر حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، قالها سمو سيدي: هامة السعوديين مثل جبل طويق ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل.. مبروك يا وطن، مبروك يا الشعب العظيم، والله يقدرنا نسعدكم دائما”.

ومن جانبه، قال محمد البريك: “مبروك للوطن وللقيادة، الحمد لله والشكر على توفيقه، أداء متميز وفوز تاريخي، وبإذن الله القادم أجمل”، وكتب سعود عبدالحميد: “الحمد لله يا رب.. المستحيل ليس أخضرًا”.

واختتم سعود عبدالحميد حديثه قائلًا: “همتنا مثل جبال طويق، ولعبنا واستمتعنا ومتعنا، المستحيل ليس سعوديًا، ارفع رأسك أنت سعودي”.