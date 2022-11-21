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غدًا في افتتاح لقاءات المجموعة الثالثة

نجوم الأرجنتين في جلسة تصوير قبل مواجهة الأخضر

2022-11-21 الساعة 4:09
نجوم الأرجنتين في جلسة تصوير قبل مواجهة الأخضر
المواطن - محمد سمعه

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خضع نجوم منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لـ جلسة تصوير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من أجل تقديم اللاعبين، قبل ساعات على مواجهة المنتخب السعودي غدًا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم بقطر.

لاعبو الأرجنتين

وظهر في مقطع الفيديو المنشور عبر حساب ” الفيفا” في “تويتر” لاعبو التانجو وهم يستعدون لجلسة التصوير بدون أي ضغوطات وقبل ملاقاة الأخضر.

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وقبل مواجهة الأرجنتين، لعب المنتخب السعودي 26 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية سواء كانت ودية أو رسمية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 11 لقاء، كما أن آخر 3 مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي، وتعادل ضد الإكوادور في سبتمبر الماضي.

موعد المباراة

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” عبر قنوات AL KASS EXTRA TWO HD , AL KASS EXTRA ONE HD , RAI 2 , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

كما يُعلق على مباراة السعودية والأرجنتين كل من ” المعلق السعودي مشاري القرني في قنوات الكاس القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي في قنوات بي إن سبورتس”.

وينطلق المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، للحديث عن مواجهة الأرجنتين غدًا.

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