نجوم الأرجنتين في جلسة تصوير قبل مواجهة الأخضر

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
خضع نجوم منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لـ جلسة تصوير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك من أجل تقديم اللاعبين، قبل ساعات على مواجهة المنتخب السعودي غدًا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم بقطر.
وظهر في مقطع الفيديو المنشور عبر حساب ” الفيفا” في “تويتر” لاعبو التانجو وهم يستعدون لجلسة التصوير بدون أي ضغوطات وقبل ملاقاة الأخضر.
وقبل مواجهة الأرجنتين، لعب المنتخب السعودي 26 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية سواء كانت ودية أو رسمية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 11 لقاء، كما أن آخر 3 مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي، وتعادل ضد الإكوادور في سبتمبر الماضي.
وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” عبر قنوات AL KASS EXTRA TWO HD , AL KASS EXTRA ONE HD , RAI 2 , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 5 MAX.
كما يُعلق على مباراة السعودية والأرجنتين كل من ” المعلق السعودي مشاري القرني في قنوات الكاس القطرية، المعلق العماني خليل البلوشي في قنوات بي إن سبورتس”.
وينطلق المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، للحديث عن مواجهة الأرجنتين غدًا.