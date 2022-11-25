ندى داوود.. عشرينية سورية ابتلعتها فوهة الصرف الصحي

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أثارت وفاة شابة سورية عقب سقوطها في فوهة مفتوحة دفعتها إلى داخل الصرف الصحي، حزن الأوساط السورية وخاصة محافظة اللاذقية التي وقع بها هذا الحادث المأساوي.
وحسب ما ذكرته قناة “العربية”، فعلى مبدأ “ما عم نعرف كيف بدنا نموت”، رثى السوريون الحال التي وصلوا إليها بعد 11 سنة، والشابة ندى داوود الطالبة بكلية الهندسة، بعدما سقطت هي ووالدتها في فوهة مفتوحة ومغمورة بالمياه دفعتها قوتها إلى داخل الصرف الصحي.
واستطاع والدها وحده الدخول إلى الفوهة التي يصل طولها إلى ما يقارب ١٥ مترًا، وإخراجها بعدما علقت عند نقطة تصل الأنابيب.
ورغم كل الجهود التي بذلها الأهالي وقوات الدفاع المدني لإنقاذ الشابة البالغة من العمر 25 عامًا، إلا أنها فارقت الحياة وخرجت من الفتحة جثة هامدة، فيما نجت الأم.
وتداول مغردون صورًا قيل إنها لمكان الحادث، حيث تجمع رجال اللاذقية والدفاع المدني حول الفوهة، فيما ندد الكثيرون بالإهمال الذي أودى بحياة الفتاة السورية.