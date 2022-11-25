نزاهة⁩ توقف 138 شخصًا بتهم الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عن أنها باشرت خلال شهر ربيع الآخر 1444هـ، اختصاصاتها ومهماتها من خلال 2799 جولة رقابية، والتحقيق مع 308 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون في وزارات: الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، العدل، التعليم، النقل والخدمات اللوجستية.وكشفت «نزاهة» أنه تم إيقاف 138 شخصاً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير.
ولحماية المال العام والحفاظ عليه، دعت الهيئة إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات التالية: الهاتف المجاني (980)، البريد الإلكتروني [email protected]، الفاكس 0114420057.