نسور قرطاج تحلم بالتحليق نحو دور الـ16 بالمونديال

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يستعد المنتخب التونسي الملقب بـ(نسور قرطاج) لمواجهة نظيره الفرنسي (الديوك)، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
يدخل المنتخب التونسي المباراة متذيلاً ترتيب جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة بفارق الأهداف عن نظيره الدنماركي صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر الديوك المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن المنتخب الأسترالي الوصيف.
ولا بديل لنسور قرطاج سوى تحقيق الفوز الصعب على منتخب فرنسا القوي لخطف بطاقة التأهل من الديوك؛ إذ سيرتفع رصيدهم بالفوز إلى النقطة 4 وانتظار نتيجة مباراة المجموعة ذاتها التي ستجمع منتخبي الدنمارك (3 نقاط) وأستراليا (نقطة).
وسيكتب نسور قرطاج أسماءهم في تاريخ مشاركات بلادهم حال الفوز أمام فرنسا والتأهل لدور الـ16 إذ لم يسبق لمنتخب تونس الذي يتساوى مع السعودية والمغرب كأكثر منتخب عربي يظهر بكأس العالم بواقع 6 مشاركات التأهل لهذا الدور من قبل.
وفي المقابل يسعى منتخب فرنسا لمواصلة انتصاره وحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالعلامة الكاملة؛ إذ شدد مدربه ديديه ديشامب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة على أهمية اللقاء وضرورة عدم ترك الفرصة للمنتخب التونسي، منوهًا إلى أنه سيجري في الوقت ذاته تغييرات على تشكيله الذي سيخوض به المباراة.