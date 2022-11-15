نشطاء المناخ يشوهون لوحة غوستاف كليمت

احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير
وثق مقطع فيديو، قيام مجموعة من نشطاء البيئة يصبون سائلاً أسود على لوحة الرسام كليمت “الموت والحياة” في فيينا.
وفي الفيديو يمكن رؤية، ناشطين بيئيين من منظمة “الجيل الأخير” يصبون السائل الأسود على لوحة الرسام غوستاف كليمت “الموت والحياة” في متحف “ليوبولد” في فيينا.
وقد نشرت مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية من المتحف على “تويتر”، وفقًا لوكالة نوفوستي.
ووصلت الشرطة الآن إلى المتحف حيث ألصق أحد الناشطين نفسه باللوحة.
وقد تعرض إطار اللوحة، والأرضية وجدار المتحف، للضرر فضلًا عن اللوحة نفسها.