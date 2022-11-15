نشطاء المناخ يشوهون لوحة غوستاف كليمت

وثق مقطع فيديو، قيام مجموعة من نشطاء البيئة يصبون سائلاً أسود على لوحة الرسام كليمت “الموت والحياة” في فيينا.

ناشطون بيئيون

وفي الفيديو يمكن رؤية، ناشطين بيئيين من منظمة “الجيل الأخير” يصبون السائل الأسود على لوحة الرسام غوستاف كليمت “الموت والحياة” في متحف “ليوبولد” في فيينا.

وقد نشرت مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية من المتحف على “تويتر”، وفقًا لوكالة نوفوستي.

ووصلت الشرطة الآن إلى المتحف حيث ألصق أحد الناشطين نفسه باللوحة.

وقد تعرض إطار اللوحة، والأرضية وجدار المتحف، للضرر فضلًا عن اللوحة نفسها.