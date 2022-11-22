نصائح لـ الجمهور السعودي المتوجه لـ استاد لوسيل

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وجه الإعلامي والمذيع بقنوات الكاس القطرية خالد الجاسم، اليوم الثلاثاء، نصائح للجماهير السعودية المتوجهة إلى استاد لوسيل لحضور المباراة المرتقبة بين المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني في الواحدة ظهر اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي بدور المجموعات لكأس العالم 2022.
وكتب خالد الجاسم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء: الجمهور اللي بيحضر مباراة السعودية ضد الأرجنتين الساعة 1 الظهر اليوم الثلاثاء.. حطو في بالكم.. روح الملعب بدري لإنك لو رحت بسيارتك راح تمشي على رجلك مسافة طويلة وممكن تمتد لنصف ساعة وأكثر شوي.. انصح بالحذاء الرباضي.. المترو ممكن يكون زحمة وهذا اللي اتوقعه لذلك استخدم البدائل.
احتشدت الجماهير السعودية، منذ صباح اليوم الثلاثاء، في محيط استاد لوسيل قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين ضمن مواجهات دور المجموعات بمونديال 2022 والمقام في قطر حالياً وحتى الـ 18 من ديسمبر المقبل.
وأعلن المديرالفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، تشكيل المنتخب الوطني أمام الأرجنتين، في اللقاء الذي يقام في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل بمونديال 2022 في قطر.
تشكيل السعودية:
حراسة المرمى: محمد العويس.
خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني.
وسط الملعب: عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.
خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.