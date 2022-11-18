نصائح للتعامل مع دخلك في أوقات التضخم

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قدم المستشار الاقتصادي سعود البهلال، نصائح لكيفية التعامل مع الدخل في أوقات التضخم.
كيف نتعامل مع الدخل في أوقات التضخم؟.. نصائح المستشار الاقتصادي د.سعود البهلال@saud_almutair@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uTwqYlR52Oقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 18, 2022
وأوضح البهلال، في حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، ضرورة ترشيد المستهلكين للدخل مع ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال اختيار البدائل ذات الأسعار المنخفضة، وكذلك مقاطعة بعض السلع ذات الأسعار المرتفعة؛ وذلك لإجبار التاجر على خفضها، إذا كانت هناك ممارسات ربحية.
لكن في المقابل، قد يستورد التاجر البضائع والسلع بأسعار مرتفعة ولذلك يقوم برفع الأسعار كما هو الحال مع الأرز، بحسب البهلال.