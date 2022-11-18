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اختيار البدائل بأسعار أقل

نصائح للتعامل مع دخلك في أوقات التضخم

2022-11-18 الساعة 11:50
نصائح للتعامل مع دخلك في أوقات التضخم
المواطن - الرياض

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قدم المستشار الاقتصادي سعود البهلال، نصائح لكيفية التعامل مع الدخل في أوقات التضخم.

ترشيد الاستهلاك

وأوضح البهلال، في حديثه لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، ضرورة ترشيد المستهلكين للدخل مع ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال اختيار البدائل ذات الأسعار المنخفضة، وكذلك مقاطعة بعض السلع ذات الأسعار المرتفعة؛ وذلك لإجبار التاجر على خفضها، إذا كانت هناك ممارسات ربحية.

لكن في المقابل، قد يستورد التاجر البضائع والسلع بأسعار مرتفعة ولذلك يقوم برفع الأسعار كما هو الحال مع الأرز، بحسب البهلال.

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