نصائح للشباب المقبل على إدارة المشاريع

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور
تحدث فرحان بن مفضي، مهتم بإدارة المشاريع والتطوير المهني، اليوم الثلاثاء، عن الدخل المتوسط للشباب المقبل على إدارة المشاريع وكيفية تشجيعهم.
توطين إدارة المشاريع..
فرحان بن مفضي (مهتم بإدارة المشاريع والتطوير المهني): يجب أن يعلم الشباب أن بعض المشاريع تتطلب عمل أكثر من 8 ساعات والعمل في مناطق نائية @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/gEyBabbGEPقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 29, 2022
وأوضح ابن مفضي، في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن هناك عدة معايير يتم أخذها في الاعتبار ومنها حجم المشروع ومدته وعدد الموظفين العاملين وموقعه، لافتًا إلى أن بعض المشاريع تتطلب عمل أكثر من 8 ساعات واحيانًا 12 ساعة، وقد يصل العمل في مناطق نائية، ما قد يثير مخاوف لدى الشباب من المشاريع المؤقتة.
ووجه ابن مفضي نصائح للشباب المقبل على المشاريع، بالعمل وبناء سيرة ذاتية متميزة وتعزيز المهارات والقدرات للانتقال من مشروع لمشروع دون انتظار.