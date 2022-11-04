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يحتاج لبعض التعديلات

نصائح للنساء عند الصيام المتقطع

2022-11-04 الساعة 8:40
نصائح للنساء عند الصيام المتقطع
المواطن - متابعة

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كشفت دراسات أن الصيام المتقطع لا يعتبر مفيدًا للمرأة كما هو الحال بالنسبة للرجال لفقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب. لذلك، يمكن أن يحتاج نظام الصيام المتقطع إلى بعض التعديلات بالنسبة للنساء.

نتائج أفضل للرجال

وتتعرض النساء اللواتي يتبعن نظام الصيام المتقطع لانخفاض في مستوى السيطرة على نسبة السكر في الدم، بينما لم يكن الأمر كذلك في حالة الرجال.

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وهناك أيضًا العديد من الروايات عن تجارب واقعية لنساء عانين من تغيرات في دوراتهن الشهرية بعد بدء الصيام المتقطع.

من المعروف أن مفهوم حمية الصيام المتقطع يعتمد على تناول الطعام خلال فترة محددة من اليوم والصيام لعدد معين من الساعات، لكنه لا يهتم بما يتم تناوله من وجبات غذائية.

وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Boldsky، فإنه على سبيل المثال، إذا كان الشخص يتبع نظامًا غذائيًّا صارمًا فلا يمكنه تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الكعك أو الآيس كريم، في حين أنه في حالة اتباع حمية الصيام المتقطع يمكن تخطي وجبة الفطور إذا كان الشخص يرغب في تناول قطعة كبيرة من كعكة الشوكولاتة على الغداء.

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