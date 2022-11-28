نظام التأهل في مونديال 2022 حال تساوي نقاط منتخبين

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اشتد صراع التأهل إلى دور الـ16 بين المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.
ويتأهل 16 منتخبًا من بين المنتخبات الـ32 المشاركين في كأس العالم إلى الدور التالي، وتحديدًا متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية.
وتنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه إذا كان فريقان أو أكثر في نفس المجموعة متساويين في النقاط بعد الانتهاء من مرحلة المجموعات:
– فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة
– أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة
– إذا كان فريقان أو أكثر في نفس المجموعة متساويين على أساس ما سبق فيتم تحديد ترتيبهم وفقًا لأكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهات المباشرة.
– حساب فارق الأهداف الناتج عن مباريات المجموعة بين الفرق المعنية
– أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية
– أعلى درجات سلوك الفريق فيما يتعلق بعدد البطاقات الصفراء والحمراء التي تم الحصول عليها، وتتحدد كالتالي:
– البطاقة الصفراء: ناقص نقطة
– البطاقة الحمراء غير المباشرة (نتيجة البطاقة الصفراء): ناقص 3 نقاط
– البطاقة الحمراء المباشرة: ناقص 4 نقاط
– البطاقة الصفراء مع البطاقة الحمراء المباشرة: ناقص 5 نقاط
– الخطوة الأخيرة (القرعة).