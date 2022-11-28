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لتحديد المتأهلين لدور الـ16

نظام التأهل في مونديال 2022 حال تساوي نقاط منتخبين

2022-11-28 الساعة 12:31
نظام التأهل في مونديال 2022 حال تساوي نقاط منتخبين
المواطن - متابعة

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اشتد صراع التأهل إلى دور الـ16 بين المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2022 والمقامة في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا.

ويتأهل 16 منتخبًا من بين المنتخبات الـ32 المشاركين في كأس العالم إلى الدور التالي، وتحديدًا متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية.

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مونديال قطر 2022

لوائح فيفا

وتنص لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنه إذا كان فريقان أو أكثر في نفس المجموعة متساويين في النقاط بعد الانتهاء من مرحلة المجموعات:

– فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة

– أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة

فارق الأهداف

– إذا كان فريقان أو أكثر في نفس المجموعة متساويين على أساس ما سبق فيتم تحديد ترتيبهم وفقًا لأكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في المواجهات المباشرة.

– حساب فارق الأهداف الناتج عن مباريات المجموعة بين الفرق المعنية

– أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية

البطاقات

– أعلى درجات سلوك الفريق فيما يتعلق بعدد البطاقات الصفراء والحمراء التي تم الحصول عليها، وتتحدد كالتالي:

– البطاقة الصفراء: ناقص نقطة

– البطاقة الحمراء غير المباشرة (نتيجة البطاقة الصفراء): ناقص 3 نقاط

– البطاقة الحمراء المباشرة: ناقص 4 نقاط

– البطاقة الصفراء مع البطاقة الحمراء المباشرة: ناقص 5 نقاط

– الخطوة الأخيرة (القرعة).

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