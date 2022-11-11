Icon

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه Icon الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب Icon دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك Icon الملك سلمان يتجول في قصر المصمك Icon الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال Icon موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! Icon موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 Icon شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي Icon عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة Icon حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
خلال دقيقتين فقط

نظر للكسوف ففقد بصره

2022-11-11 الساعة 12:58
نظر للكسوف ففقد بصره
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

حذرت استشارية طب وجراحة العيون الدكتورة خديجة العطاس، من خطورة النظر إلى الشمس بطريقة مباشرة خاصة في حالة الكسوف.

قصة صادمة:

وسردت الاستشارية، خلال مداخلة لها إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، قصة شاب فقد بصره قبل أسبوعين بسبب النظر إلى كسوف الشمس مباشرة، موضحةً أن الشاب في الأربعين من العمر، وفقد بصره بسبب النظر لدقيقتين فقط للشمس أثناء الكسوف، وبعدها مباشرة بدأ يرى مثل ضوء لمبة، أو ما يشبه الوحش وبدأ يفقد البصر في المنطقة الوسطى من العين.

قد يهمّك أيضاً
Img

مبروك زايد خطف الأنظار بمونديال 2006

Img

الصحة لمصابي الإنفلونزا الموسمية : ارتدوا الكمامة

لا علاج:

ولفتت إلى أن الشاب حدث له اختلال في الشبكية وحرق في مركز الإبصار، مؤكدة أن هذه الحالة ليس لها علاج، محذرة من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة في حالات الكسوف حيث تسبب ضررًا بالغًا للعين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة أمازون
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة أمازون

حصاد اليوم
عمومية اتحاد القدم تُطالب المسحل بالاستمرار
آخر الاخبار

عمومية اتحاد القدم تُطالب المسحل بالاستمرار

آخر الاخبار
شخص يدهس آخر عمدًا ويلوذ بالفرار
السعودية اليوم

شخص يدهس آخر عمدًا ويلوذ بالفرار

السعودية اليوم
بنك إنجلترا يضاعف رفع الفائدة
العالم

بنك إنجلترا يضاعف رفع الفائدة

العالم
13 دولة تملك أكثر كاسحات ألغام
حصاد اليوم

13 دولة تملك أكثر كاسحات ألغام

حصاد اليوم
الكوليرا تهدد لبنان
العالم

الكوليرا تهدد لبنان

العالم
165 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
السعودية اليوم

165 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

السعودية اليوم
نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها
حصاد اليوم

نصف المشكلات مصدرها خيالات أصحابها

حصاد اليوم