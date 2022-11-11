نظر للكسوف ففقد بصره

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حذرت استشارية طب وجراحة العيون الدكتورة خديجة العطاس، من خطورة النظر إلى الشمس بطريقة مباشرة خاصة في حالة الكسوف.
وسردت الاستشارية، خلال مداخلة لها إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية، قصة شاب فقد بصره قبل أسبوعين بسبب النظر إلى كسوف الشمس مباشرة، موضحةً أن الشاب في الأربعين من العمر، وفقد بصره بسبب النظر لدقيقتين فقط للشمس أثناء الكسوف، وبعدها مباشرة بدأ يرى مثل ضوء لمبة، أو ما يشبه الوحش وبدأ يفقد البصر في المنطقة الوسطى من العين.
ولفتت إلى أن الشاب حدث له اختلال في الشبكية وحرق في مركز الإبصار، مؤكدة أن هذه الحالة ليس لها علاج، محذرة من خطورة النظر إلى الشمس مباشرة في حالات الكسوف حيث تسبب ضررًا بالغًا للعين.