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مقابل قرابة 220 ألف جنيه إسترليني

نعل مؤسس أبل في مزاد علني

2022-11-16 الساعة 10:08
نعل مؤسس أبل في مزاد علني
المواطن - متابعة

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طرحت دار جولينز أوكشنز نعل ستيف جوبز، مؤسس شركة أبل، للبيع في مزاد علني، وفقًا لما نقله موقع الشرق الأوسط عن أسوشيتد برس.

رقم قياسي

ووفقًا لدار جولينز أوكشنز، فإن نعل جوبز، الذي استعمله مدة طويلة من حياته، سجَّل رقمًا قياسيًّا، حيث جرى بيع النعل مقابل ما يقرب من 220.000 جنيه إسترليني، لكنها لم تعلن عن اسم المشتري.

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وبحسب دار جولينز أوكشنز، تحوَّل المنزل، الذي كان يعيش فيه جوبز عندما شارك في تأسيس أبل، إلى موقع تاريخي.

وأفادت دار المزادات قائلة: تحتفظ وسادة القدم المصنوعة من الفلين والجوت ببصمة أقدام ستيف جوبز التي تشكلت عبر سنوات من الاستخدام.

كان جوبز وستيف وزنياك قد تشاركا في إنشاء أبل عام 1976 في منزل والدي جوبز في لوس ألتوس بكاليفورنيا.

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