نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير العالم

حرصت الجماهير السعودية على تقديم الهدايا ومصافحة الجماهير العربية والعالمية التي حضرت إلى قطر لتشجيع ودعم فرقها بمنافسات مونديال 2022.

نفحة طيبة

وبحسب ما نشر حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، قدمت جماهير المنتخب السعودي نفحة ولفتة إلى جماهير العالم في مونديال 2022.

في اليوم السادس، عاش زوّار #البيت_السعودي أوقات جميلة ما تنوصف، واللي استمتع فيها كل الحضور 🥁🇸🇦😍 #قدام pic.twitter.com/z4VvAKlo25 — مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) November 25, 2022

اليوم السادس

وفي سادس أيام مونديال قطر 2022، وهو اليوم الذي سيشهد ثاني مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام بولندا، عصر اليوم، عاش زوار البيت السعودي في قطر، أوقات جميلة لا توصف، والتي استمتع فيها كل الحضور من الجماهير، وسط تمنيات بالفوز اليوم على المنتخب البولندي كما حدث أمام الأرجنتين على ملعب لوسيل، بحسب ما نشر حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

جماهير في المدرجات تدعم اللاعبين بكل المحبة والثقة 💚 ولاعبين في الملعب على الوعد والعهد عازمين 💪 من أجل تحقيق الإنجازات للسعودية 🇸🇦@SaudiNT | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/i3J58LEcbv — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 25, 2022

حساب فيفا

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أمس الجمعة، لقطات لجماهير المنتخب السعودي في المدرجات التي دائماً ما تدعم اللاعبين بكل المحبة والثقة.

لقاء بولندا

ويواجه الأخضر، منتخب بولندا الأول لكرة القدم، اليوم السبت، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

ينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، يليه بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما تتذيل الأرجنتين الترتيب بدون رصيد.