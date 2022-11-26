الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة
حرصت الجماهير السعودية على تقديم الهدايا ومصافحة الجماهير العربية والعالمية التي حضرت إلى قطر لتشجيع ودعم فرقها بمنافسات مونديال 2022.
الخزامى من قلب المملكة..
نفحة ولفتة من جماهير #المنتخب_السعودي لجماهير العالم في المونديال.#قدام pic.twitter.com/kRMRjebUqy
— مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) November 25, 2022
وبحسب ما نشر حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، قدمت جماهير المنتخب السعودي نفحة ولفتة إلى جماهير العالم في مونديال 2022.
في اليوم السادس، عاش زوّار #البيت_السعودي أوقات جميلة ما تنوصف، واللي استمتع فيها كل الحضور 🥁🇸🇦😍 #قدام pic.twitter.com/z4VvAKlo25
— مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) November 25, 2022
وفي سادس أيام مونديال قطر 2022، وهو اليوم الذي سيشهد ثاني مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام بولندا، عصر اليوم، عاش زوار البيت السعودي في قطر، أوقات جميلة لا توصف، والتي استمتع فيها كل الحضور من الجماهير، وسط تمنيات بالفوز اليوم على المنتخب البولندي كما حدث أمام الأرجنتين على ملعب لوسيل، بحسب ما نشر حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
جماهير في المدرجات تدعم اللاعبين بكل المحبة والثقة 💚
ولاعبين في الملعب على الوعد والعهد عازمين 💪
من أجل تحقيق الإنجازات للسعودية 🇸🇦@SaudiNT | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/i3J58LEcbv
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 25, 2022
ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أمس الجمعة، لقطات لجماهير المنتخب السعودي في المدرجات التي دائماً ما تدعم اللاعبين بكل المحبة والثقة.
ويواجه الأخضر، منتخب بولندا الأول لكرة القدم، اليوم السبت، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.
ينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، يليه بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما تتذيل الأرجنتين الترتيب بدون رصيد.