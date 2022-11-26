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في اليوم السادس بالمونديال

نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير العالم

2022-11-26 الساعة 1:13
نفحة ولفتة من جماهير المنتخب السعودي لجماهير العالم
المواطن - الرياض

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حرصت الجماهير السعودية على تقديم الهدايا ومصافحة الجماهير العربية والعالمية التي حضرت إلى قطر لتشجيع ودعم فرقها بمنافسات مونديال 2022.

نفحة طيبة

وبحسب ما نشر حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، قدمت جماهير المنتخب السعودي نفحة ولفتة إلى جماهير العالم في مونديال 2022.

اليوم السادس

وفي سادس أيام مونديال قطر 2022، وهو اليوم الذي سيشهد ثاني مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام بولندا، عصر اليوم، عاش زوار البيت السعودي في قطر، أوقات جميلة لا توصف، والتي استمتع فيها كل الحضور من الجماهير، وسط تمنيات بالفوز اليوم على المنتخب البولندي كما حدث أمام الأرجنتين على ملعب لوسيل، بحسب ما نشر حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حساب فيفا

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أمس الجمعة، لقطات لجماهير المنتخب السعودي في المدرجات التي دائماً ما تدعم اللاعبين بكل المحبة والثقة.

لقاء بولندا

ويواجه الأخضر، منتخب بولندا الأول لكرة القدم، اليوم السبت، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

ينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، يليه بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما تتذيل الأرجنتين الترتيب بدون رصيد.

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