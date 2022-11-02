نقل وزراعة قلب متبرع بالإمارات لمريض في الرياض

تمكن فريق طبي متخصّص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الامارات العربية المتحدة وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وتم ذلك خلال وقت قياسي حيث جرى التنسيق واستكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقات من ذوي المتوفى “رحمه الله” وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزارعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) في الإمارات، والإخلاء الطبي الجوي.

زراعة القلب

وقام الفريق الطبي من مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفي خلال 40 دقيقة وذلك بمستشفى كليفلاند أبوظبي، واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي و وصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قرابة 3 ساعات و عشرين دقيقة .

وكانت الفرق الطبية والميدانية قد باشرت تجهيزاتها وتهيئة غرفة العمليات، حيث أجريت عملية الزراعة للقلب فور وصوله لمريض يبلغ من العمر 51 عاماً وتكللت بالنجاح .

يذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تأسس عام 1989م، ويعد أكبر برنامج لزراعة القلب في الشرق الأوسط ويحقق نتائج تماثل نتائج زراعة القلب المحققة عالميًا .