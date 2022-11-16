نكونكو رابع لاعب يغيب عن فرنسا في المونديال

أصبح اللاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو رابع لاعب يغيب عن منتخب الديوك في نهائيات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وسيغيب عن المنتخب الفرنسي في مونديال قطر كل من ” ” بول بوجبا نجم يوفنتوس الإيطالي، نغولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي، المدافع بريسينل كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، نكونكو نجم لايبزيج الألماني، وجميعهم بسبب الإصابة”.

سبب إصابة نكونكو

وتأكدت إصابة نكونكو بالتواء في الركبة اليسرى بعد تدخل قوي من زميله في المنتخب إدوارد كامافينجا.

وأرسل المنتخب الفرنسي الملف الطبي الخاص باللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استبداله بلاعب آخر في قائمة فرنسا، حيث قرر ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي استدعاء اللاعب كولو مواني مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

قائمة منتخب فرنسا

وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي للمونديال مكونة من : حراسة المرمى: هوجو لوريس، ستيف مانداندا، ألفونسو أريولا.