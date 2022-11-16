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بسبب الإصابة

نكونكو رابع لاعب يغيب عن فرنسا في المونديال

2022-11-16 الساعة 6:11
نكونكو رابع لاعب يغيب عن فرنسا في المونديال
المواطن - محمد سمعة

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أصبح اللاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو رابع لاعب يغيب عن منتخب الديوك في نهائيات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

وسيغيب عن المنتخب الفرنسي في مونديال قطر كل من ” ” بول بوجبا نجم يوفنتوس الإيطالي، نغولو كانتي نجم تشيلسي الإنجليزي، المدافع بريسينل كيمبيمبي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، نكونكو نجم لايبزيج الألماني، وجميعهم بسبب الإصابة”.

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سبب إصابة نكونكو

وتأكدت إصابة نكونكو بالتواء في الركبة اليسرى بعد تدخل قوي من زميله في المنتخب إدوارد كامافينجا.

وأرسل المنتخب الفرنسي الملف الطبي الخاص باللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استبداله بلاعب آخر في قائمة فرنسا، حيث قرر ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي استدعاء اللاعب كولو مواني مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.

مواني لاعب فرنسا الجديد
مواني لاعب فرنسا الجديد

قائمة منتخب فرنسا

وجاءت قائمة المنتخب الفرنسي للمونديال مكونة من : حراسة المرمى: هوجو لوريس، ستيف مانداندا، ألفونسو أريولا.

خط الدفاع: بنجامين بافارد، جول كوندي، دايوت أوباميكانو، رافاييل فاران، ويليام ساليبا، إبراهيما كوناتي، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، أكسيل ديساسي.

كريستوفر نكونكو
نكونكو

خط الوسط: يان فيرتون، يوسف فوفانا، إدوارد كامافينجا، أدريان رابيو، أوريلين تشواميني، ماتيو جاندوزي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، أوليفيه جيرو، كينجسلي كومان، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، كيليان مبابي، مواني.

يذكر أن المنتخب الفرنسي يتواجد في المجموعة الرابعة مع منتخبات ” أستراليا والدنمارك وتونس”.

وسيواجه المنتخب الفرنسي، نظيره الأسترالي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، يوم الثلاثاء المقبل.

كريستوفر نكونكو

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