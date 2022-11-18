نمو القطاع السياحي بنسبة 15%

أكد محلل اقتصادي أن القطاع السياحي في المملكة يشهد نموًّا كبيرًا، خاصة مع بدء بطولة كأس العالم 2022 بقطر حيث تلقي البطولة بظلالها على جميع القطاعات الخدمية والسياحية.

قال الأكاديمي والكاتب الاقتصادي محمد دليم، في تصريحات لقناة الإخبارية: مع بدء مونديال كأس العالم قطاع السياحة والقطاع الخدمي سينموان بنسبة 10%- 15% ما يلقي بظلاله على بقية قطاعات المملكة ويعزز من سيولة البنوك.

استثمار أجنبي وسيولة

واستطرد: حتى بعد كأس العالم سيكون هناك استثمار أجنبي وسيولة وزيادة الاستثمار العقاري والصناعي في المنطقة.