نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

وثق مقطع فيديو مصرع شاب أمريكي إثر اصطدام رأسه بجسر أثناء قيامه برقصة على ظهر شاحنة، بينما كانت تسير على طريق سريع في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

توفي على الفور

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية أخرى فإن الرجل البالغ من العمر 25 عامًا توفي فور اصطدامه بالجسر.

وأشارت شبكة فوكس نيوز إلى أن الصور التي التقطها أحد السائقين في ذلك الشارع، أظهرت الرجل وهو يقف على الشاحنة ويتفادى أحد الجسور العلوية قبل أن ينهض مرة أخرى، ليصطدم بجسر ثانٍ.

ووقع الاصطدام أثناء تحرك الشاحنة تحت جسر توان ستريت في المدينة، وفقًا لمتحدث باسم شرطة هيوستن.

وأردف المتحدث أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى ميموريال هيرمان في هيوستون، حيث أعلن عن وفاته، فيما ذكرت مصادر أمنية أنه ربما كان يصور نفسه وهو يرقص.