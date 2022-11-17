نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد
وثق مقطع فيديو مصرع شاب أمريكي إثر اصطدام رأسه بجسر أثناء قيامه برقصة على ظهر شاحنة، بينما كانت تسير على طريق سريع في مدينة هيوستن بولاية تكساس.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية أخرى فإن الرجل البالغ من العمر 25 عامًا توفي فور اصطدامه بالجسر.
وأشارت شبكة فوكس نيوز إلى أن الصور التي التقطها أحد السائقين في ذلك الشارع، أظهرت الرجل وهو يقف على الشاحنة ويتفادى أحد الجسور العلوية قبل أن ينهض مرة أخرى، ليصطدم بجسر ثانٍ.
ووقع الاصطدام أثناء تحرك الشاحنة تحت جسر توان ستريت في المدينة، وفقًا لمتحدث باسم شرطة هيوستن.
وأردف المتحدث أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى ميموريال هيرمان في هيوستون، حيث أعلن عن وفاته، فيما ذكرت مصادر أمنية أنه ربما كان يصور نفسه وهو يرقص.