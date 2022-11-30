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قبل مواجهة المكسيك

نواف العابد: لن نُخيّب ظن الجماهير السعودية

2022-11-30 الساعة 9:38
نواف العابد: لن نُخيّب ظن الجماهير السعودية
المواطن - الرياض

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أكد نواف العابد، لاعب المنتخب السعودي، أن جميع عناصر الأخضر ستقاتل للفوز على المكسيك والتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، مع وعده لجماهير الأخضر بأن يكون جميع اللاعبين عند حسن ظنهم.

وقال العابد في تصريحات لقناة “الكاس” القطرية قبل مواجهة المكسيك: “نشكر جماهيرنا ولن نُخيّب ظنهم، سنقدم كل ما لدينا للفوز، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا”.

وأضاف العابد: “المباراة صعبة على المنتخبين، لكننا حضرنا للمباراة جيدًا، وهدفنا هو الفوز فقط”.

تشكيل منتخب السعودية لمباراة المكسيك

وجاء تشكيل الأخضر لمواجهة المكسيك مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، علي البليهي، علي الحسن، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح الشهري”.

ويغيب عن المنتخب السعودي في مباراة اليوم كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك للإصابة، بينما يغيب عبدالإله المالكي للإيقاف.

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