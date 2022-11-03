نواف المطيري يصل للعالمية باكتشاف الثغرات

تمكن الباحث الأمني شديد نواف المطيري من اكتشاف ثغرة من نوع SQLi في أنظمة الأمم المتحدة، ليدرج اسمه على لائحة الشرف كأحد مكتشفي الثغرات حول العالم من قبل الفريق الأمني التابع للأمم المتحدة.

ثغرة خطيرة

وأوضح المطيري لـ”العربية”، أن موقع الأمم المتحدة يتيح اكتشاف الثغرات بشكل قانوني، لافتًا إلى أن الثغرة كانت من الثغرات الحرجة وعالية الخطورة؛ لأنها تتيح الوصول الكامل إلى قاعدة البيانات التي تحتوي على بيانات المستخدمين من كلمات سر وغيرها.

وأشار المطيري إلى أن خبرته في اكتشاف الثغرات مكنته من تحديد الأماكن التي يكون فيها ضعف أمني، موضحًا أن اكتشاف الثغرة استغرق منع عدة دقائق فقط.

تطوير الذات

وأفاد المطيري بأن اكتشاف مثل هذه الثغرات يساعد في زيادة أمان الموقع من التعرض لتسريب بيانات المستخدمين، ولذا قام بتطوير نفسه من الصغر، واليوم بات يعمل في مساعدة مطوري الألعاب والتطبيقات الويب للحماية من استغلال الثغرات.

مستقبل الأمن السيبراني

ودعا الشباب بالمملكة لدخول هذا المجال، لاسيما وأن الأمن السيبراني أصبح جزءًا من المستقبل ولدوره في فتح آفاقًا جديدة للبشرية، بالإضافة أنه يضمن عوائد اقتصادية كبيرة، ومن ضمنها منصة مكافآت الثغرات التي حصل منها على ما يقارب 100,000 ريال، فضلًا عن التكريمات التي حصل عليها من جهات رسمية وخارجية في مساعدتهم لاكتشاف الثغرات.

يذكر أن شديد نواف المطيري بدأ في مجال الأمن السيبراني منذ سنة 2012 عندما تعرضت لعبته الإلكترونية للاختراق فقام بعدها بالتسجيل في المنصة واستطاع العثور على 50 ثغرة، إحداها في شركة “جنرال إلكتريك” العملاقة، وتمت مكافأته بمبلغ مالي ضخم عام 2020، كما أنه حاصل على عدة اعترافات دولية بسبب اكتشافه العديد من الثغرات.