نور الرياض وجهة فنية عالمية

تضيء الفعاليات المبهرة لمهرجان نور الرياض العاصمة السعودية، مما أضفى رونقًا ساحرًا على المدينة لتصبح وجهة فنية عالمية، في إطار فعاليات تستمر حتى 20 نوفمبر.

وهج جميل

وقالت وكالة أسوشيتد برس، في تقريرها، إنه في العاصمة السعودية، تتوهج كرة حمراء ضخمة خارج مكتبة الملك فهد الوطنية، وتضيء أعمدة ملونة ضفاف بحيرة في منتزه شهير، وتزين تصاميم أخرى على جدران من الطوب قلعة بنيت قبل 130 عامًا، وكلها مشاهد من مهرجان نور الرياض الهادف إلى تشجيع سكان المملكة على التعمق في الفنون الجميلة.

وتسعى المملكة، في إطار خطة إصلاحات بدأت منذ سنوات، إلى تقديم نفسها كوجهة سياحية وثقافية، ونظمت في هذا الإطار في السنوات الأخيرة معارض لأسماء كبيرة في عالم الفن المعاصر، بينها ديزرت إكس في وسط جبال الحجارة الرملية في العلا في شمال البلاد غير المكتظ بالسكان.

تجربة ساحرة

أما مهرجان نور الرياض فيقام في 40 موقعًا في العاصمة التي تضم أكثر من سبعة ملايين شخص، وتقول المنسقة الفنية السعودية جمانة غوث لوكالة فرانس برس: إن أوضاعًا اجتماعية واقتصادية مختلفة تتفاعل مع التركيبات، إنه أمر مدهش. وتتابع: المشروع يستهدف على وجه التحديد أولئك الذين لا يستطيعون حتى السفر. نحن نأتي بالفن إليهم.

ويقول القائمون على معرض نور الرياض: إن المشروع يهدف إلى عرض الجمال الأسمى الذي نجده في الطبيعة، ويصفون ذلك في بيان بالتجربة الساحرة التي تكتشفها في السهول الصحراوية والأطراف المحيطة بمدينة الرياض الثقافية.

أكبر المهرجانات

ويعد نور الرياض من أكبر مهرجانات الأنوار في العالم، وتم عرض نحو 120 عملاً خلاله، تم تحضيرها بمشاركة 100 فنان من 40 دولة حول العالم.

وتحت شعار نحلم بآفاق جديدة، أقيم الموسم الثاني من مهرجان نور الرياض في المملكة، بإشراف من الهيئة الملكية في الرياض، ويضم المعرض هذه السنة 500 فعالية وأكثر من 300 نشاط، بالإضافة إلى عروض موسيقية وندوات حوارية، وورش عن فنون الضوء والتصوير وصناعة الأفلام والفيديو.