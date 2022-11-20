نور الرياض يدخل موسوعة غينيس بـ6 ألقاب

اختتم معرض نور الرياض فعالياته، بعدما حصد 6 أرقام في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والذي بدوره يرسخ مكانة المملكة الفنية والعالمية.

ستة ألقاب

وسجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية معرض نور الرياض كأكبر احتفالية فنية ضوئية على مستوى العالم.

وقال الحساب الرسمي لمعرض نور الرياض، عبر تويتر: بعد 17 يومًا من النور في سماء الرياض وأرضها، نختتم فعاليات الاحتفال في أرجاء المدينة. وأضاف: يشع نورنا في المعرض المصاحب تحت مسمى، من الشعاع إلى الشغف، في حي جاكس حتى 4 فبرابر 2023.

وتابع: أضأنا الرياض بأعمالنا في أنحاء العاصمة تحت شعار نحلم بآفاق جديدة، واليوم واقعنا تخطى الأحلام، في إشارة إلى فوز المعرض بألقاب غينيس القياسية.

أكبر المهرجانات

ويعد نور الرياض من أكبر مهرجانات الأنوار في العالم، وتم عرض نحو 120 عملاً خلاله، تم تحضيرها بمشاركة 100 فنان من 40 دولة حول العالم.

وتحت شعار نحلم بآفاق جديدة، أقيم الموسم الثاني من مهرجان نور الرياض في المملكة، بإشراف من الهيئة الملكية في الرياض، وضم المعرض هذه السنة 500 فعالية وأكثر من 300 نشاط، بالإضافة إلى عروض موسيقية وندوات حوارية، وورش عن فنون الضوء والتصوير وصناعة الأفلام والفيديو.

ويقول القائمون على معرض نور الرياض: إن المشروع يهدف إلى عرض الجمال الأسمى الذي نجده في الطبيعة، ويصفون ذلك في بيان بالتجربة الساحرة التي تكتشفها في السهول الصحراوية والأطراف المحيطة بمدينة الرياض الثقافية.