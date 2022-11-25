نيمار عن إصابته بالمونديال: أصعب لحظات مسيرتي

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أعرب نجم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار دا سيلفا عن حزنه الشديد بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة صربيا.
وتعرض نيمار لإصابة قوية في قدمه خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة البرازيل ضد صربيا، وغادر الملعب عند الدقيقة 80، ليتأكد غيابه عن المباراتين المتبقتين في مرحلة المجموعات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وقال نيمار، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “الفخر والحب الذي أشعر به عند ارتداء هذا القميص (البرازيل) ليس له تفسير، إذا منحني الله فرصة اختيار البلد التي أولد فيها فستكون البرازيل”.
وتابع النجم البرازيلي حديثه قائلًا: “لا يوجد شيء في حياتي سهل، كان علي دائمًا أن أطارد أحلامي وأهدافي، ولم أتمنَّ الشر لأي شخص لكنني كنت أساعد الذين بحاجة للمساعدة”.
واختتم نيمار حديثه قائلًا: “اليوم، كان أحد أصعب لحظات مسيرتي الكروية، ومجددًا جاءت في كأس العالم، نعم، أعاني من إصابة، الأمر ممل ومؤلم، لكنني واثق من أنه سيكون لدي الفرصة للعودة لأنني سأفعل ما بوسعي من أجل مساعدة منتخب بلدي وزملائي ونفسي.. إيماني لا ينتهي”.
وبدأ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022 بالفوز على صربيا بهدفين دون رد، ويستعد لمواجهة سويسرا، يوم الاثنين المقبل، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الكاميرون، يوم 2 ديسمبر.