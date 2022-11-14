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طائر القطرس مهدد بالخطر

نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!

2022-11-14 الساعة 10:08
نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!
المواطن - متابعة

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فتحت السلطات في نيوزيلندا التحقيق في واقعة اختفاء 4 بيضات من مستعمرة للطيور في جزيرة ساوث آيلاند بالبلاد.

بحسب الوكالة الألمانية، قالت إدارة الحفاظ على البيئة، اليوم الاثنين: إنه تم اكتشاف فقدان بيضات لطائر القطرس الملكي الشمالي عند إجراء عمليات فحص روتينية في تياروا هيد بالقرب من دوندين.

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منطقة تياروا هيد تعد موقع البر الرئيسي الوحيد في العالم، الذي تتكاثر فيه طيور القطرس، ومطوق بالسياج بشكل كامل.

حدث غير عادي

بدورها، أوضحت مديرة العمليات الإقليمية بإدارة الحفاظ على البيئة آني والاس، أن الاختفاء حدث غير عادي للغاية.

وقالت إنه “تتم إدارة ومراقبة المستعمرة منذ سنوات، ومن الغريب اختفاء البيض بدون أثر”.

وتابعت: “لا يزال من غير الواضح معرفة ما حدث، ونقوم بجمع اللقطات المصورة من كاميرات المراقبة والتحدث إلى مواطنين قد تكون لديهم معلومات ذات صلة. غير أنه من المعتقد أن شخصًا ما قد أخذ البيض، حيث لا يوجد أي مؤشر على أن حيوانات مفترسة قد التهمتها”.

عرضة للخطر

واستطردت والاس أن الطيور عرضة للخطر على المستوى الوطني، ومهددة بفعل تغير المناخ وممارسات الصيد والتلوث البلاستيكي وفقدان الموائل.

والقطرس واحد من أكبر الطيور البحرية في العالم، حيث يبلغ طول جناحيه أكثر من ثلاثة أمتار. ولم يتبق سوى حوالي 17 ألف من هذه الطيور، وتنتشر على نطاق واسع عبر المحيط الجنوبي، ويتكاثر معظمها في عدة جزر في جزر تشاتام في نيوزيلندا.

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