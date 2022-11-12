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في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يُكبّد تشيلسي هزيمته الثالثة على التوالي

2022-11-12 الساعة 11:06
نيوكاسل يُكبّد تشيلسي هزيمته الثالثة على التوالي
المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي نيوكاسل يونايتد فوزًا ثمينًا على ضيفه تشيلسي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل ضد تشيلسي

وبدأ الشوط الأول من المباراة بأداء باهت من قبل لاعبي تشيلسي، بينما ضغط فريق ” الماجبيز” وذلك لإحراز الهدف الأول في محاولة لاستغلال اهتزاز مستوى الحارس السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى نادي تشيلسي.

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ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

نيوكاسل ضد تشيلسي

وعند حلول الدقيقة الـ68 من عمر المباراة، نجح اللاعب جوزيف ويلوك في إحراز الهدف لفريق نيوكاسل من تصويبة مخادعة للحارس إدوارد ميندي.

وحاول نادي تشيلسي العودة في المباراة وإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

تشيلسي

تشيلسي يتراجع

أصبح رصيد ” الماجبيز” بعد الفوز 30 نقطة في المركز الثالث، حيث يفصل بينه وبين آرسنال المتصدر 4 نقاط فقط، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز الثامن بعد تعرضه لـ 3 هزائم متتالية.

نيوكاسل ضد تشيلسي

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