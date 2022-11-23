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تمكن من اقتناص فرصة الواحد في الألف

نيويورك تايمز: فوز المنتخب السعودي أدخل البهجة والفخر على الوطن العربي

2022-11-23 الساعة 4:05
نيويورك تايمز: فوز المنتخب السعودي أدخل البهجة والفخر على الوطن العربي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة نيويورك تايمز إن هزيمة السعودية للأرجنتين في كأس العالم بمثابة مفاجأة لم يشهدها أحد تقريبًا في كرة القدم العالمية وهي نتيجة تعد واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ البطولة البالغ 92 عامًا، لكن الأمر الأكثر إبهارًا كان مظاهر الفرحة التي عمت الوطن العربي من شرقه إلى غربه.

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وتابعت الصحيفة: فرحة السعوديين في الملعب وخارجه مفهومة، فقد تمكن المنتخب من اقتناص فرصة الواحد في الألف وهزم الأرجنتين المصنف رقم 3 عالميًا مع ميسي الذي يُعد من أفضل لاعبي كرة القدم في تاريخها، لكن الأمر الأكثر إثارة هو احتفالات الوطن العربي من مصر إلى الأردن واليمن.

نيويورك تايمز فوز المنتخب السعودي تردد صداه في الوطن العربي
وأضافت: تجمعت الحشود بالمئات للمشاهدة على شاشات الفيديو العملاقة ممسكين وجوههم بأيديهم في حالة من عدم التصديق، ثم ضربوا بقبضاتهم في الهواء بعد هدف الفوز بالمباراة، وسمعت الهتافات ليس فقط في المملكة ولكن في جميع أنحاء العالم العربي الذي لم تشهد أي دولة منه الفوز بمباراة في هذه البطولة.

واستطرد التقرير: داخل استاد لوسيل قام أمير قطر بلف العلم السعودي حول كتفيه، وهنأ محمد بن راشد السعودية وفرح الإماراتيون والقطريون معًا بالإنجاز السعودي.

ومن البحرين إلى عمان وقطر انتشرت مظاهر البهجة أيضًا، وكذلك في مصر التي تربطها علاقات جيدة مع المملكة.

الاستثمار أتى بثماره

وقالت نيويورك تايمز: في عام 2016، تم الإعلان عن رؤية 2030 وجعلت الرياضة أولوية وطنية، في ذلك العام، أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن استثمار بقيمة 650 مليون دولار لتطوير الرياضيين والفرق المحلية وجذب الأحداث الدولية.

وتربعت كرة القدم كمصدر فخر ويُعد المنتخب السعودي من أقوى الفرق في آسيا، ووعد إبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم الجمهور بأن التطوير سيكون له نتائج إيجابية على أرض الواقع.

واختتم التقرير قائلًا: لم يكن الشعب السعودي وحده من كان على قلب رجل واحد، بل جمعت الصقور الخضراء حولها مشجعي العالم العربي كله تقريبًا.

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