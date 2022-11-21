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سيكون قائد إنجلترا في مونديال قطر

هاري كين يطمح لتكرار إنجاز مونديال 2018

2022-11-21 الساعة 2:22
هاري كين يطمح لتكرار إنجاز مونديال 2018
المواطن - محمد سمعه

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يطمح المهاجم الإنجليزي هاري كين إلى تكرار إنجاز مونديال 2018، وذلك عندما يخوض أول مباراة اليوم للمنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم 2022 ضد المنتخب الإيراني.

مباراة إنجلترا وإيران ستنطلق في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم بتوقيت المملكة على ملعب خليفة الدولي.

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لقب الهداف حلم هاري كين

هاري كين صاحب الـ29 سنة، كان تُوج قبل 4 سنوات بهداف مونديال روسيا برصيد 6 أهداف محققًا نفس إنجاز مواطنه جاري لينكير الذي فاز بلقب هداف مونديال 1986 أيضًا برصيد 6 أهداف.

ويرغب كين في أن يكون هداف مونديال قطر 2022 للمرة الثانية على التوالي متخطيًا إنجاز جاري لينيكر.

هاري كين - توتنهام ضد ليستر سيتي

مرتان للعبور إلى المربع الذهبي

وبعد فوز المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966، سبق له التأهل مرتين إلى دور نصف النهائي من كأس العالم وكان ذلك في نسختي 1990 و 2018، وحقق فيهما المركز الرابع.

جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا كان وصل لنهائي كأس أمم أوروبا 2020 أمام المنتخب الإيطالي، لكنه خسر اللقب لصالح الأتزوري بركلات الجزاء الترجيحية.

منتخب إنجلترا
@EURO2020

وتعول الجماهير الإنجليزية على قوة منتخب الأسود الثلاث، من أجل نيل لقب المونديال في الأراضي القطرية، ليكون اللقب الثاني في تاريخ الإنجليز.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري، مساء أمس الأحد، على ملعب “البيت”، حيث فاز منتخب الإكوادور على منتخب قطر بهدفين دون رد.

 

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