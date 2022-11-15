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هازارد: مباراة مصر مهمة ولم أفقد إمكانياتي

2022-11-15 الساعة 1:53
هازارد: مباراة مصر مهمة ولم أفقد إمكانياتي
المواطن - متابعة

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قال النجم إيدين هازارد لاعب منتخب بلجيكا وفريق ريال مدريد الإسباني، إنه لم يفقد إمكانياته فجأة، مشيرًا إلى أن مباراة منتخب مصر الودية بالكويت مهمة للغاية قبل انطلاق كأس العالم 2022.

بلجيكا ضد البرتغال
لاعبو بلجيكا – المصدر @EURO2020

مباراة الفراعنة

وقال هازارد في تصريحات عبر مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الإثنين: “مررت بأشهر قليلة صعبة حيث لم أتمكن من اكتساب الكثير من الإيقاع، عليّ الآن أن أظهر أنني لا يزال بإمكاني القيام بذلك، لا أشك في ذلك، لكنني أفهم أن العالم الخارجي يفعل ذلك”

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إيدين هازارد
هازارد

وأضاف: “أشعر أنني بحالة جيدة بدنيًا. بالطبع أفتقد الإيقاع، ولهذا السبب فإن المباراة التحضيرية الأخيرة ضد مصر مهمة، ثم أريد أن أكون هناك في المباراة الأولى في قطر”.

البحث عن دور مؤثر

وتابع هازارد: “لم أفقد إمكانياتي فجأة، سيكون هذا كأس العالم الثالث لي، وأريد أن أظهر أن بلجيكا لا يزال بإمكانها الاعتماد على قائدها وأنني أريد أن أقدم كل شيء للفريق”.

واختتم لاعب منتخب بلجيكا: “لا أريد أن أرحل عن ريال مدريد، ربما ستبدو الأمور مختلفة بالنسبة لي هناك بعد كأس العالم”.

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